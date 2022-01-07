Церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет без трансляции

Церемония вручения премии «Золотой глобус» в 2022 году не будет транслироваться в прямом эфире. Об этом сообщает Deadline.

Как объяснил представитель Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA), в этом году мероприятие будет носить частных характер. Информация о лауреатах будет размещаться в режиме реального времени на сайте и в социальных сетях кинонаграды. Окончательные результаты премии опубликуют в пресс-релизе.

Премия «Золотой глобус» вручается ежегодно с 1944 года. Ее присуждает Ассоциация иностранной прессы, в которую входят примерно 90 международных журналистов, работающих в Голливуде. Традиционно трансляцию мероприятия ведет телеканал NBC. Однако в мае 2021 года компания сообщила, что не будет это делать в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества.