В США исключили запуск «Северного потока-2» в случае агрессии России против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ему сложно представить начало эксплуатации трубопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину.

«В настоящее время газ по этому трубопроводу не поступает. И если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по нему в будущем», — сказал Блинкен в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок по итогам их переговоров в Госдепартаменте. По его версии, таким образом «Европа, по сути, использует этот рычаг против России».

Блинкен сказал, что стороны обсудили ситуацию вокруг газопровода и подтвердили приверженность американо-германскому соглашению от июля прошлого года, согласно которому «Германия и США договорились о совместной работе по поддержке энергетической безопасности Украины и предотвращению использования Россией энергоносителей в качестве оружия». «Мы вместе эффективно работаем над выполнением этого соглашения, включая, например, создание зеленого фонда, который будет поддерживать проекты зеленой энергетики на Украине», — сказал Блинкен.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.