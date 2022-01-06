В Северной Корее заявили, что Ким Чен Ир создал шаурму

Северокорейская пресса утверждает, что экс-руководитель Северной Кореи Ким Чен Ир и отец нынешнего главы страны Ким Чен Ына создал шаурму в 2011 году. Об этом 4 января пишет Independent.

По сообщению издания, шаурма сейчас является очень популярным блюдом в Пхеньяне, а впервые информация об ее изобретении Ким Чен Иром появилась в одной из северокорейских телевизионных передач.

На кадрах видно, что северокорейцы едят так называемые пшеничные лепешки с мясной начинкой у киоска рядом с продовольственным заводом Кумсонг в Пхеньяне, а продавцы с энтузиазмом рассказывают покупателям о пищевой ценности шаурмы.



Как заявила северокорейская газета Rodong Sinmun, бывший лидер КНДР Ким Чен Ир изобрел шаурму еще в 2011 году.

«Всякий раз, когда мы наблюдаем подобные сцены, мы с глубоким волнением вспоминаем, как Председатель Ким Чен Ир был доволен во время посещения недавно построенного цеха фабрики пищевых продуктов Кумсонг. Заглянув в передвижной пункт обслуживания, Председатель дал указание, чтобы людям подавали разогретые пшеничные лепешки с начинкой. До сих пор мы помним его слова о том, что нашему народу было бы приятнее, если бы летом его угощали минеральной водой, а зимой горячим чаем с пшеничными лепешками в киосках», — написала северокорейская газета.

Также, по сообщению издания, нынешний глава Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает традиции своего отца и проявляет «огромный интерес» к уличному блюду, популярность которого «стремительно растет».

https://rtvi.com/news/v-severnoy-koree-zayavili-chto-kim-chen-ir-sozdal-shaurmu/