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В Израиле нашли древнейшие следы социального употребления пива

В Израиле нашли древнейшие следы социального употребления пива
Фото: Yaniv Berman/ Courtesy of the Israel Antiquities Authority

Израильские исследователи обнаружили самые ранние свидетельства социального потребления пива в общинах Ближнего Востока. Остатки злаков, использовавшихся для производства алкоголя, были найдены в городе возрастом 7000 лет, сообщает Times of Israel.

Известно, что пиво использовалось в древние времена во время религиозных и ритуальных церемоний. Но считается, что широкое распространение алкогольных напитков началось в бронзовом веке (прим. 3300 года до нашей эры). Израильская находка оказалась значительно старше.

В ходе исследования археологи из Хайфского университета обнаружили остатки крахмала из зерен пшеницы и ячменя в древней керамике в Тель-Цафе (центральная часть долины реки Иордан). Город датируется эпохой неолита, примерно 5000 годом до нашей эры.

Изученный под микроскопом крахмал показал признаки процесса брожения, указывающие на его использование в производстве алкоголя. Ученые отметили, что такая находка указывает на процветание города – там явно наблюдался избыток ресурсов, и зерновые запасали в больших количествах.

По мнению исследователей, в Тель-Цафе могли устраивать многолюдные мероприятия, где потреблялось большое количество еды и пива. Ранее следы пива были найдены в натуфийском захоронении, расположенном на горе Кармель. Им было около 14 тысяч лет. Но напиток, очевидно, варили только для религиозного ритуала. В Тель-Цафе «контекст потребления пива был социальным, а не церемониальным».

Исследования показали, что Тель-Цаф существовал в эпоху перехода от сельскохозяйственных общин, живущих в крошечных общинах, к крупным обществам, живущим в больших городах. Человечество стояло на пороге значительных изменений в социальной структуре – она становилась более сложной. Данные новых раскопок могут помочь лучше понять законы общин того времени и, в частности, роль алкоголя.

6 января, 2022 | Category: Израиль, Наука, Новости
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