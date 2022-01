Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме из-за гоблинов, управляющих банком В Северной Корее заявили, что Ким Чен Ир создал шаурму » В Израиле нашли древнейшие следы социального употребления пива Фото: Yaniv Berman/ Courtesy of the Israel Antiquities Authority Израильские исследователи обнаружили самые ранние свидетельства социального потребления пива в общинах Ближнего Востока. Остатки злаков, использовавшихся для производства алкоголя, были найдены в городе возрастом 7000 лет, сообщает Times of Israel. Известно, что пиво использовалось в древние времена во время религиозных и ритуальных церемоний. Но считается, что широкое распространение алкогольных напитков началось в бронзовом веке (прим. 3300 года до нашей эры). Израильская находка оказалась значительно старше. В ходе исследования археологи из Хайфского университета обнаружили остатки крахмала из зерен пшеницы и ячменя в древней керамике в Тель-Цафе (центральная часть долины реки Иордан). Город датируется эпохой неолита, примерно 5000 годом до нашей эры. Изученный под микроскопом крахмал показал признаки процесса брожения, указывающие на его использование в производстве алкоголя. Ученые отметили, что такая находка указывает на процветание города – там явно наблюдался избыток ресурсов, и зерновые запасали в больших количествах. По мнению исследователей, в Тель-Цафе могли устраивать многолюдные мероприятия, где потреблялось большое количество еды и пива. Ранее следы пива были найдены в натуфийском захоронении, расположенном на горе Кармель. Им было около 14 тысяч лет. Но напиток, очевидно, варили только для религиозного ритуала. В Тель-Цафе «контекст потребления пива был социальным, а не церемониальным». Исследования показали, что Тель-Цаф существовал в эпоху перехода от сельскохозяйственных общин, живущих в крошечных общинах, к крупным обществам, живущим в больших городах. Человечество стояло на пороге значительных изменений в социальной структуре – она становилась более сложной. Данные новых раскопок могут помочь лучше понять законы общин того времени и, в частности, роль алкоголя.