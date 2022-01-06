Умер создатель Пиратов Карибского моря

В Лос-Анджелесе скончался сценарист и телепродюсер Джей Уолперт, который прославился созданием фильма Пираты Карибского моря. Об этом сообщает Deadline.

Кинематографист умер 3 января, но об этом стало известно только сейчас.

Уолперту было 79 лет. На протяжении длительного времени он боролся с болезнью Альцгеймера.

Кроме Пиратов Карибского моря, продюсер выступил автором сценария Графа Монте-Кристо, который вышел на экраны в 2002 году.

Также он продюссировал шоу Новая цена — верная и Whew!, и работал над несколькими сериалами.