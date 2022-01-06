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Тайвань расширит экономические связи с Литвой

Тайвань сообщил, что создаст инвестиционный фонд с капиталом в 200 млн долларов для инвестиций в экономику Литвы, а также активизирует торговые и экономические связи с Литвой.

Правительство Литвы «в интересах национальной безопасности» приказало государственной железнодорожной компании с испанской фирмой, которая принадлежит Китаю.

Китай оказывает давление на Литву после того, как Литва разрешила Тайваню, который Китай считает своей территорией, открыть полноценное посольство в Вильнюсе (дипломатические представительства Тайваня в иных государствах обычно называют «представительствами Тайбэя» — столицы Тайваня).

Китай отозвал посла из Вильнюса, понизил статус двусторонних отношений и оказывает давление на европейские и американские компании, ведущие дела с Литвой, угрожая лишить их доступа на свой рынок.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут сотрудничать с Германией и иными странами, чтобы противостоять этим действиям Пекина, поскольку Китай «представляет серьезный вызов нашим общим ценностям, законам, правилам и соглашениям, которые обеспечивают стабильность, процветание и свободу во всем мире».

6 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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