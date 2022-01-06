Сальма Хайек опубликовала новое фото с отдыха с гигантским бюстом

55-летняя кинозвезда наслаждается новогодними каникулами и радует фолловеров на своей странице в Instagram яркими снимками.

На этот раз актриса решила поделиться снимком, сделанным у бассейна, на котором позирует в леопардовом монокини с откровенным декольте от французского дома моды Saint Laurent.

«Первый кофе в первый понедельник первого месяца нового года», — написала Хайек в публикации.

В комментариях фаны восхищенно обсуждали фигуру актрисы:

«Как ей вообще может быть 55 лет?», «Сексуальная королева», «Горячая», «Женщина-мечта», «Сальма, ты невероятна!», — пишут в Сети.