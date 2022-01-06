Рубль и акции РФ ускорили падение на новостях о введении войск в Казахстан

Российский рынок акций резко ускорил падение на вечерних торгах в среду на новостях о том, что в Казахстан на подавление протестов могут быть отправлены войска России и других стран-членов ОДКБ.На 22.47 мск бумаги Сбербанка на Московской бирже падают на 5,2%, «Газпром» дешевеет на 5,05%, «Лукойл» — на 3,2%, «Роснефть» — на 4,3%.

В заметном минусе торгуются почти все «голубые фишки»: «Северсталь» падает на 2%, «Полюс» — на 2,6%, «Магнит» — на 2,8%, «Аэрофлот» — на 3,1%.

Курс доллара обновил максимум с 22 апреля, достигая в моменте 76,77 рубля. Евро достиг самой высокой отметки с сентября — 86,8375 рубля.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в вечернем телеообращении в среду сообщил, что обратился за помощью к странам-членам военного блока ОДКБ, поскольку считает протесты «актом агрессии», инспирированным из вне.

Участники протестов, захватившие городские администрации, отделения полиции и других силовых структур, являются «террористическими бандами», которые прошли «подготовку за рубежом», сказал Токаев.

На помощь казахской армии и силовым структурам, которые начали переходить на сторону протестующих, направятся силовики из России и Белоруссии. С Владимиром Путиным и Александром Лукашенко Токаев провел переговоры за два часа до своего выступления. Помимо РФ, Белоруссии и Казахстана, членами ОДКБ являются также Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Россия «обязана отреагировать» на просьбу о помощи, заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«ОКДБ для этого и создана, — сказал Калашников. — Тем более он (Токаев) заявил, что террористические банды берут под контроль объекты инфраструктуры, и естественно, тогда будет ввод определённых сил».

Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответсвии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан, сообщила пресс-служба президента Армении Никола Пашиняна.

Решение принято в связи с обращением Токаева «на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки» в Казахстане, заявил Пашинян.

Как сообщает со ссылкой на источники Baza, российский авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом привели в боевую готовность для отправки в Казахстан, а кроме того, в республику могут перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая сейчас находится в городе Каменск-Шахтинский.