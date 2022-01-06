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Роузи Хантингтон-Уайтли показала фото сына от Стетхема

Роузи Хантингтон-Уайтли показала фото сына от Стейтема

Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли находится в ожидании рождения второго ребенка от актера Джейсона Стейтема.

И пока все сосредоточены на круглом животике 34-летней звезды, она делится редкими фото с первенцем Джеком, которому сейчас 4 годика.

На своей странице в Instagram Роузе опубликовала серию изображений из семейного архива, сделанных во время последнего семейного путешествия.

На кадрах можно увидеть Джека, развлекающегося с биноклем на природе. Также мальчик катался с родителями на вертолете, а затем отдыхал дома. Насыщенные выходные!

А вот и 2022 год! Желаю всем счастливого Нового года! – написала Роузи.

6 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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