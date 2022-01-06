Российские военные вошли в Казахстан — взято под контроль ряд объектов инфраструктуры и госслужб

Передовые подразделения российских спецназовцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане, где в последние дни произошли массовые протесты. Об этом сообщили в четверг в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Одновременно там отметили, что переброска российского контингента самолётами военно-транспортной авиации продолжается. В качестве миротворцев Россия направила подразделения и части Воздушно-десантных войск. Минобороны России опубликовало видео погрузки российских военных в военно-транспортный самолёт.
Также, как отметили в ОДКБ, в состав контингента вошли военные Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии, то есть всех входящих в организацию государств (в неё входит также сам Казахстан). В заявлении организации сказано, что задача военных — «охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки». Как пишет «Медиазона-Центральная Азия», самолёт с российскими военными прибыл в Алма-Ату — центр протестов. При этом аэропорт Алма-Аты официально закрыт.
О том, что ОДКБ отправит военных в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации.
Ранее, в среду вечером, Токаев попросил страны ОДКБ о силовой поддержке. По словам Пашиняна, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан «на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране».
- В среду протесты против власти охватили крупные города Казахстана. Власти полностью потеряли контроль над крупнейшим городом страны — Алма-Атой (Алматы). Вечером Токаев назвал ситуацию в эфире государственного канала результатом «внешней агрессии». И заявил, что обратился к главам государств ОДКБ за помощью в преодолении «террористической угрозы».
- Токаев обвинил протестующих в терроризме, нападении на мирных граждан и в том, что участники уличных акций прошли «специальную подготовку за рубежом». По его словам, под Алма-Атой военные вступили в бой с террористами. Ни одному из этих утверждений не было представлено доказательств.
- Протесты в республике начались 2 января после двукратного повышения цен на сжиженный газ, который используется как топливо для автомобилей. К среде протестующие стали выдвигать политические требования. В том числе – о возврате к Конституции 1993 года. Согласно её положениям Токаев не может быть президентом из-за превышения предельного возраста.
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