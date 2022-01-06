РФ перебросила в Казахстан подразделения, которые участвовали в агрессии против Украины

6 января российские военно-транспортные самолеты перебросили в Казахстан военнослужащих десантных спецподразделений ВС РФ, которые участвовали в операции захвата Крыма и агрессии против Украины. Ожидается, что на начальном этапе переброски в Казахстан прибудут около 200 кадровых российских военнослужащих, кроме этого в страну перебрасывают и другие гибридные силы Российской Федерации. Подробнее читайте в публикации международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Решение ОДКБ как официальное прикрытие

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022, в Республику Казахстан направлены «миротворческие силы» основу которых составляют подразделения Российской Федерации.

По предварительным данным, которые распространил портал Avia.pro, военнослужащие ВС РФ могут быть задействованы для зачистки в наиболее мятежных городах Казахстана. А после этого их направят на стратегически важные для Российской Федерации объекты – полигон по испытанию средств ПРО, космодром Байконур и другие.

Ранне СМИ сообщали, что РФ отправляет в Казахстан военных из 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и войска Центра специального назначения РФ «Сенеж«.

Согласно расследованиям международного разведывательного сообщества InformNapalm, все эти подразделения РФ принимали участие в агрессии против Украины не только в ходе операции по захвату и оккупации Крыма, но и в боевых действиях на Донбассе:

98-я дивизия ВДВ (в/ч 65451). Из состава дивизии в Украине были замечены военнослужащие 217-го парашютно-десантного полка (в/ч 62295) и 331-го парашютно-десантного полка (в/ч 71211).

45 ОБрСпН (в/ч 28337). Интересно, что в 2014 году 45-й отдельный полк ВДВ был развернут в бригаду с целью общего увеличения численности воздушно-десантных войск РФ.

Примечательно, что в 2001 году офицерами 45 полка ВДВ, среди которых был и известный по событиям на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков), была проведена серия похищений местных жителей из чеченских сел Хатуни, Махкеты и Тевзени. Из десятков случаев хорошо расследованы четыре, похищенные лица до сих пор считаются пропавшими без вести.

«Миротворцы» страны-агрессора

Интересно, что РФ активно задействует военнослужащих из подразделений, которые принимали участие в гибридной агрессии против Украины для выполнения «миротворческих задач» и международных учений за рубежом. Так 10 ноября 2020, Россия перебросила в Нагорный Карабах военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 90600). Международное разведывательное сообщество InformNapalm неоднократно фиксировало кадровых военнослужащих этой бригады как непосредственных участников боевых действий на Донбассе. Также есть свидетельства участия военнослужащих 15-й бригады в операции по захвату Крыма.

Кроме того, в 2021 году РФ перебрасывала в Беларусь для внезапной учебной высадки у границ Литвы и Польши десантников 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ (в/ч 07264). В базе OSINT-расследований международного волонтерского сообщества InformNapalm собраны многочисленные данные с доказательствами участия военнослужащих подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии в агрессии против Грузии, операции захвата украинского Крыма и боевых действиях на востоке Украины. В частности также задокументировано, что буровые «Черноморнефтегаза» в 2014 году захватывали десантники 104 полка ВДВ из состава 76-й ДШД России.

Российские гибридные подразделения для решения деликатных задач

Также не исключено, что Кремль на фоне повышенного внимания мирового сообщества к событиям в Казахстане не решится открыто задействовать российских военнослужащих для убийств и похищений протестующих в Казахстане, а использует для этих целей гибридные подразделения. 5 января поступали сообщения о фиксации военно-транспортных самолетов, которые прибывали в Казахстан из РФ. На тот момент никакого решения ОДКБ еще не было и публично ни о какой переброске сил не сообщалось. Звучали предположения военных экспертов, что этими бортами могли перебрасывать наемников из российской ЧВК «Вагнера», которые не только участвовали в боевых действиях против Украины, но и воевали в интересах Кремля в Сирии, Ливии, Судане и других странах. Использование наемников из российских ЧВК, аффилированных со спецподразделениями ВС РФ и спецслужбами России, пока что позволяет Кремлю избегать прямой ответственности за военные преступления в других странах, скрывать потери и решать другие деликатные задачи, такие как военная помощь диктаторам, режимы которых запрашивают помощь Москвы. То есть всю грязную работу Кремль предпочитает делать руками наемников, оставляя кадровым подразделениям роль миротворческой витрины.