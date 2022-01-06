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Протестующие снесли памятник Назарбаеву в Казахстане

В городе Талдыкорган участникам протестов удалось снести памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Фотографию, где видно, как верхняя часть туловища скульптуры валяется на земле.

Ранее публиковалось видео с места событий. Граждане обернули памятник лентами и тянули за них общими усилиями.

Протесты в стране начались с экономических требований, но теперь приобрели политический характер. Протестующие требуют смены власти и ухода нынешних элит, а также возвращения прямых выборов муниципалитетов.

6 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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