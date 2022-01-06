Президент Польщі затвердив спрощення працевлаштування для громадян України

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон від 17 грудня 2021 року про внесення змін до Закону про іноземців та деякі інші закони, що спрощує працевлаштування іноземців, зокрема українців.

Про це повідомляє канцелярія польського президента.

Громадян України, Білорусі, Росії, Грузії, Вірменії та Молдови очікує низка змін у процедурі працевлаштування.

Так, українці зможуть працювати у Польщі на підставі декларації про отримання роботи, але без дозволу на роботу не 6 місяців, а два роки.

Від українців, які подаватимуть заяву на карту перебування, більше не вимагатимуть наявність задокументованого місця проживання в Польщі та постійного джерела доходу. Тепер перевірятимуть лише наявність гарантованої роботи із зарплатою не нижчою за мінімальну.Підтвердити своє соціальне забезпечення українці зможуть надавши лише договір працевлаштування із зазначеною зарплатою.

У перелік обставин, що не вимагають від іноземця видачі нового посвідки на проживання та роботу, внесли зміну посади зі збільшенням зарплати.

Нові правила почнуть діяти через 14 днів після їхньої публікації в урядовому віснику.