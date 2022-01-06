Полиция Алма-Аты заявила о ликвидации десятков участников протестов

Десятки участников протестов в Алма-Ате ликвидированы. Об этом, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Хабар 24», заявила официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек.

Минувшей ночью были предприняты попытки захвата административных зданий, в том числе департамента Алма-атинской полиции и районных управлений полиции.

В квадрате улиц Масанчи-Карасай батыра-Жамбыла-Байтурсынова, по месту дислокации трех административных зданий, проводится антитеррористическая операция.

Ранее сообщалось, что военные на бронетранспортерах оцепили центральную площадь Алма-Аты и вступили в перестрелку. По последним данным, оцепление снято.

Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить российские вооруженные силы в Казахстан. На территории всей страны действует чрезвычайное положение. Во время беспорядков погибли восемь сотрудников полиции и военных нацгвардии, 317 получили ранения.