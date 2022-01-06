Показан первый серийный беспилотный трактор

John Deere

Американская машиностроительная компания Deere & Company, широко известная как John Deere, представила на выставке CES 2022 беспилотный трактор собственной разработки. Беспилотник построен на базе John Deere 8R и компания планируется начать продажи серийной версии уже в 2022 году. Об этом сообщает Electrek.

Автоматизация сельского хозяйства — перспективное направление развития беспилотных технологий, которое заметно отличается от пассажирских или грузовых беспилотных автомобилей. С одной стороны, беспилотным тракторам и комбайнам не нужно уметь передвигаться по дорогам общего пользования, что упрощает задачу и позволяет обойтись меньшим количеством датчиков. С другой стороны, в зависимости от решаемых задач (например, для уничтожения сорняков лазером) могут понадобиться новые инженерные решения и специфические алгоритмы распознавания.

Поскольку автономная сельскохозяйственная техника может работать круглосуточно и практически без перерыва, этой темой интересуются как отдельные энтузиасты, так и компании по всему миру, в том числе и в России — у нас этим занимается Cognitive Technologies, которая экспериментировала и с тракторами, и с комбайнами.

Американская компания John Deere, один из крупнейших производителей сельскохозяйственного оборудования, тоже разрабатывает беспилотную технику и показала беспилотный трактор еще в 2019 году, но тогда это был прототип. Теперь же компания представила серийную версию на базе John Deere 8R.

Беспилотный трактор оснащен GPS-модулем и шестью стереокамерами для панорамного обзора и распознавания препятствий. Трактор, оборудованный чизельным плугом, запускается с мобильного устройства и не требует присутствия фермера на поле — отслеживать работу и получать информацию с камер владелец тоже может с планшета или смартфона.

Несколько беспилотных тракторов уже работают на полях, а позднее в этом году John Deere начнет продажу всем желающим. Цена трактора пока не раскрывается.