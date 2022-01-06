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«Не смотрите наверх» стал третьим самым популярным фильмом Netflix — всего за 10 дней

  • По данным Netflix от 4 января, «Не смотрите наверх» попал на третью строчку в списке самых популярных фильмов, согласно статистике за четыре недели после выхода.
  • В общей сложности картину Адама Маккея посмотрели в течение 263,3 миллиона часов. Впереди фильма находятся только постапокалиптический хоррор «Птичий короб» — 282 миллиона часов и комедийный боевик «Красное уведомление» — 364 миллиона.
  • В период с 27 декабря 2021 года по 2 января 2022-го «Не смотрите наверх» вошёл в топ-10 самых просматриваемых фильмов в 94 странах, в том числе возглавив российский чарт.
  • Согласно информации сервиса FlixPatrol, 2 января картина лидировала в чартах 84 стран.
  • За неделю, закончившуюся 2 января, «Не смотрите наверх» посмотрели в течение 152,2 миллиона часов. Для того, чтобы фильм возглавил рейтинг самых популярных фильмов онлайн-кинотеатра, за оставшиеся 18 дней ему нужно набрать более 101 миллиона часов.
6 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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