«Народ Казахстана имеет право сам решать собственное будущее»: оппозиционные россияне высказались против отправки миротворцев

На сайте Change.org появилась петиция против отправки коллективных миротворческих сил в Казахстан.

«Мы, граждане России, Беларуси, Армении, Кыргызстана, Таджикистана и самого Казахстана, обращаемся к руководствам наших стран с требованием отказать в просьбе господина Токаева и не допустить ввода наших войск на территорию Казахстана для подавления протестов казахстанских граждан», — отмечается в тексте.

Авторы петиции подкрепляют свое мнение тем, что Казахстан якобы должен решить свои внутренние вопросы без вмешательства извне, а ввод войск не будет ничем иным, кроме как покушением на национальный суверенитет Казахстана и актом иностранного вторжения.

«Народ Казахстана имеет право сам решать собственное будущее. И мы уверены, что это будущее, будем основано на принципах свободы, демократии и прав человека», — сказано в петиции.