Майнинг биткоина обвалился на фоне кризиса в Казахстане — курсы криптовалют рухнули

Майнинг криптовалют в Казахстане, вероятно, сильно пострадает после протестов в стране, одним из последствий которых стало закрытие доступа к интернету крупнейшими провайдерами страны. Один из самых крупных провайдеров Казахтелеком отключил доступ к интернету по всей стране, что вынудило майнеров приостановить свою деятельность.

Напомним, Казахстан стал крупным центром майнинга криптовалют после того, как Китай в прошлом году запретил добычу цифровых денег. По данным Кембриджского университета, по состоянию на август страна уступала только США по объёму энергии, затрачиваемой на майнинг криптовалют. На долю Казахстана приходилось 18 % от всей электроэнергии, потребляемой майнерами во всём мире. Популярность страны среди майнеров во многом была обусловлена богатыми запасами нефти и дешёвой электроэнергией.

Эксперты сообщают о сильном снижении хешрейта в пулах, которые широко используются казахстанскими майнерами. Наиболее сильно пострадали 1THash, хешрейт которого упал на 82 %, OKExPool, который ослаб на 46,3 %, и KuCoinPool, производительность которого снизилась на 22,7 %. Более крупные пулы, включая F2Pool, AntPool и ViaBTC сдали позиции на 12,8 %, 11,6 % и 19,2 % соответственно.

Добавим, что на фоне событий в Казахстане также просел курс биткоина и многих других криптовалют. На момент публикации данной заметки, первая криптовалюты упала за последние сутки на 4,6 % до отметки в $43,5 тыс. Ethereum упал почти на 7 % до примерно 3,5 тыс. долларов.