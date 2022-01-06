Ликвидация ООО

ООО – распространенная форма предприятия. Создается общество за счет объединения участниками своего имущества. В зависимости от этого фактора и будет осуществляться ликвидация ООО. Завершение деятельности ООО – ситуация довольно таки распространенная. В каких же случаях может наступить ликвидация ООО?

При добровольном решении абсолютно всех владельцев фирмы. В результате принятого решения суда. В результате принятия решения госорганов. Этот вариант не сильно распространен.

Без сомнений, сначала может казаться, что завершение деятельности ООО является легким и быстрым. Однако, это не так. Как показывает практика, процесс длится длительное время. В такой ситуации трудно будет обойтись без грамотного юриста, который сможет сопровождать ликвидацию ООО. С одной стороны, процедура ликвидации ООО урегулирована законодательством, с другой – в этой нише существует очень много нюансов.

Следует сказать, что ликвидация ООО существенно отличается от той же реорганизации. Прекращение работы ООО – специфический процесс, требующий особого внимания. Если к данному вопросу не подключить юриста, то процесс может принести много проблем и хлопот. Чтобы этого избежать, настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Ликвидация ООО без правовых знаний и помощи юриста успешно вряд ли пройдет. При завершении деятельности ООО по собственному желанию, стоит приготовиться к достаточно сложной процедуре. Прежде всего, соответствующее решение принимается на собрании, после чего, с долгами необходимо полностью рассчитаться (если они есть). Кроме этого, при выявлении госорганами нарушений законов, следует такие нарушения немедленно устранить.

Законодательством максимальная продолжительность процесса ликвидации ООО не предусмотрена. Зато имеется минимальная – это 2 месяца. На практике указанная процедура может длиться целый год, а то и больше.

Для всех тех, кто не хочет своё время тратить на бюрократические юридические процедуры, тратить деньги и силы, здесь представлены юридические услуги от компании Imperium Lux (imlux.com.ua). К нам обращаются клиенты не только из столицы, но и из других городов Украины. Наши юристы имеют достаточный опыт в юридических вопросах ликвидации ООО. Клиенты, которые к нам обращаются, получают желаемый результат. Мы знаем, насколько важна экономия времени при ведении бизнеса, поэтому всегда стараемся работать максимально оперативно.