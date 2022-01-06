Киану Ривз может появиться в сериале Леонардо ДиКаприо и Мартина Скорсезе

Киану Ривз может получить первую крупную роль на телевидении. Актер ведет переговоры по поводу участия в экранизации романа Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе», релиз которого состоялся в 2003 году, передает Deadline.

«Дьявол в белом городе» — это бестселлер, права на экранизацию которого в 2010 году приобрел Леонардо ДиКаприо. Актер замахнулся на полнометражную ленту в сотрудничестве с Мартином Скорсезе, однако от этой идеи дуэт отошел в сторону сериала, и к проекту подключится стриминговый сервис Hulu.

Роман Эрика Ларсона рассказывает об архитекторе и серийном убийце. Первый, Дэниел Бернхем, будучи выдающимся архитектором, организовал Всемирную выставку. Второй же персонаж — врач Генри Холмс, жестоко убивал женщин.

Актерский состав сериала не озвучивается. Можно полагать, что для Киану Ривза уготована главная роль в проекте, однако пока неясно, кого он сыграет. Также не называются и сроки выхода шоу.