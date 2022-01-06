В Северной Корее заявили, что Ким Чен Ир создал шаурму Тайвань расширит экономические связи с Литвой » Госдепартамент США призвал к мирному разрешению кризиса в Казахстане Нед Прайс: «Мы осуждаем акты насилия и разрушения собственности» Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс распространил заявление о чрезвычайной ситуации в Казахстане. В заявлении говорится, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Казахстане, которого считают ценным партнером. «Мы осуждаем акты насилия и разрушения собственности и призываем и власти, и протестующих, воздерживаться от этого. — говорится в заявлении. — Мы призываем всех казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу прессы, включая восстановление доступа к Интернету. Мы призываем все стороны найти мирное разрешение чрезвычайной ситуации» Русская служба «Голоса Америки»