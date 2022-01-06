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Госдепартамент США призвал к мирному разрешению кризиса в Казахстане

Нед Прайс: «Мы осуждаем акты насилия и разрушения собственности»

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс распространил заявление о чрезвычайной ситуации в Казахстане.

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией в Казахстане, которого считают ценным партнером.

«Мы осуждаем акты насилия и разрушения собственности и призываем и власти, и протестующих, воздерживаться от этого. — говорится в заявлении. — Мы призываем всех казахстанцев уважать и защищать конституционные институты, права человека и свободу прессы, включая восстановление доступа к Интернету. Мы призываем все стороны найти мирное разрешение чрезвычайной ситуации»

Русская служба «Голоса Америки»

6 января, 2022 | Category: Мир, Новости, США
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