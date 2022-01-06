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Евросоюз призвал Россию уважать суверенитет Казахстана

Еврокомиссия также призвала все стороны к сдержанности и мирному урегулированию ситуации

Европейский союз в четверг призвал Россию уважать суверенитет и независимость Казахстана на фоне отправки в страну российских воздушно-десантных подразделений для подавления беспорядков.

Европейская комиссия также призвала все стороны проявлять сдержанность.

«Насилие должно быть остановлено. Мы также призываем все стороны к сдержанности и мирному урегулированию ситуации. Разумеется, Евросоюз готов и желает поддержать диалог в стране», – заявил представитель ЕС.

Ранее в четверг в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщили, что передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач в Казахстане. В качестве миротворцев Россия направила подразделения Воздушно-десантных войск.

В среду вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил страны ОДКБ о силовой поддержке. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации, заявил, что было принято решение направить миротворческие силы в Казахстан «на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране».

Протесты в республике начались второго января после двукратного повышения цен на сжиженный газ, который используется как топливо для автомобилей. К среде протестующие стали выдвигать политические требования.

Русская служба «Голоса Америки»

6 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия
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