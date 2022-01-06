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Джош Хартнетт присоединился к звёздному актёрскому составу «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

  • Портал Deadline пишет, что Хартнетт, известный по «Счастливому числу Слевина», уже подписался на роль, однако кого именно он сыграет, пока неизвестно.
  • В «Оппенгеймере» Нолана уже задействованы крупные голливудские актёры, включая Флоренс Пью, Рами Малека, Роберта Дауни-младшего, Мэтта Деймона и Эмили Блант. Главную роль в фильме исполнит Киллиан Мёрфи, известный по «Острым козырькам» и «28 дней спустя».
  • «Оппенгеймер» расскажет о физике-теоретике Роберте Оппенгеймере, руководившем «Проектом Манхэттен» — учёного называют «отцом атомной бомбы».
  • Ленту планируют выпустить 21 июля 2023 года — в релизное окно, которое обычно всегда оставляют для Нолана.
6 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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