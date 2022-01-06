Джоан Роулинг обвинили в антисемитизме из-за гоблинов, управляющих банком

Американский комик и телеведущий Джон Стюарт обвинил писательницу Джоан Роулинг в антисемитизме — в последнем эпизоде своего подкаста The Problem With Jon Stewart он обратил внимание на то, что в книгах о Гарри Поттере гоблины, заведующие банком «Гринготтс», похожи на карикатурных евреев.

Общаясь с людьми, я часто спрашиваю у них: «Вы смотрели фильмы о Гарри Поттере? Вы видели сцены в банке «Гринготтс»? Знаете, кто эти ребята, которые заведуют банком? Евреи!».

Стюарт заострил внимание на том, что, когда он показывал собеседникам иллюстрацию из антисемитской книги 1903 года «Протоколы сионских мудрецов», те часто полагали, что на ней изображена сцена из «Гарри Поттера».

И они такие: «О, это же картинка из книги про Гарри Поттера!». А ты им: «Нет, это карикатура на еврея из антисемитской литературы». <…> Это же мир магии и волшебства. Там можно летать на драконах, завести сову в качестве домашнего питомца. Но кто будет заведовать банком? Евреи. Разве что зубы им сделаем поострее.

59-летний комик добавил, что не ожидал от общества такого безразличия к тому, на что он сам сразу обратил внимание.

Когда я увидел это на экране, я подумал, что народ будет возмущаться, что все скажут: «Вот черт, неужели она это сделала — в мире волшебства заставила евреев руководить гребаным подземным банком». А все отмахнулись, мол, это же просто волшебники. Это было так странно.

Джоан Роулинг и раньше обвиняли в антисемитизме из-за гоблинов «Гринготтса». Но находились и те, кто высказывался в ее защиту. Так, писатель Дэн Кэхэн в статье для PopDust заметил: