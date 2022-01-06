Ликвидация ООО РФ перебросила в Казахстан подразделения, которые участвовали в агрессии против Украины » Босса итальянской мафии, скрывавшегося 20 лет, поймали с помощью Google Street View Джоаккино Гаммино, приговоренный к пожизненному заключению за убийство и внесенный в список самых разыскиваемых гангстеров Италии, был арестован в Галапагаре, городке недалеко от Мадрида, где он десятки лет жил под именем Мануэль, работал шеф-поваром и владел магазином фруктов и овощей. Его нашли только потому, что камеры сервиса Google Street View сделали снимок двух мужчин, болтающих у магазина под названием «El Huerto de Manu» («Сад Ману») в Галапагаре. Полиция посчитала, что один из мужчин очень похож на Гаммино, а позже его личность была подтверждена, когда следователи наткнулись на его фотографию на странице ресторана под названием» La Cocina de Manu» («Кухня Ману») в «Фейсбуке». На снимке Гаммино одет как шеф-повар, узнать его помог шрам на левой стороне подбородка. В меню ресторана входило блюдо под названием «Cena Siciliana», что переводится как «Сицилийский ужин». Гаммино принадлежал к мафиозному клану в сицилийском городе Агридженто, который в 1990-х годах был вовлечен в кровавую вражду с «Коза Ностра», главной мафиозной сетью Сицилии. Впервые он был арестован в 1984 году, а второй раз его арестовали в Барселоне в 1998-м. Гаммино обвинили в убийстве и других преступлениях, связанных с мафиозной деятельностью, и приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывал в римской тюрьме Ребиббия. Однако, в 2002 году ему удалось сбежать во время съемок телесериала для канала Rai в тюрьме. Тогда итальянская газета La Repubblica сообщала, что побег произошел, когда съемки проходили в тюремном дворе, на лужайке, где в то же время заключенные встречались со своими родственниками. В определенный момент между заключенными началась драка, а затем один из уголовников залез на тюремный забор и отказался оттуда слезть. Все внимание охраны оказалось приковано к инциденту, который грозил перерасти в бунт заключенных, и в начавшейся суматохе Гаммино удалось бежать. По данным расследования, драку могли затеять специально, чтобы помочь побегу Гаммино. С тех пор итальянская полиция пыталась его разыскать. Гаммино был арестован 17 декабря 2021 года, но подробности его поимки стали известны только сейчас, после публикации в La Repubblica. «Это не значит, что мы проводим рабочие дни за просмотром Google Street View в поисках преступников. Наше расследование привело нас в Испанию, мы знали, что Гаммино скрывается в этой стране, карты Google лишь помогли помогли подтвердить наши предположения», — заявил прокурор Палермо Франческо Ло Вой, который занимался делом Гаммино. Сейчас Гаммино находится под стражей в Испании, и итальянская полиция надеется вернуть его в Италию к концу февраля, сообщил агентству Рейтер Никола Альтьеро, заместитель директора итальянского подразделения полиции по борьбе с мафией. Как сообщает La Repubblica, Джоаккино Гаммино был уверен, что его уже не поймают, так как он разорвал все связи с Сицилией. «Как вы меня нашли? Я даже семье не звонил уже 10 лет!», — спросил Гаммино у полицейских во время ареста.