Беспилотный грузовик TuSimple совершил первый в мире рейс без людей в кабине

Беспилотный грузовик, разработанный американской компанией TuSimple, стал первым в мире большегрузом, совершившим полностью автономный рейс по дорогам общего пользования без человека в кабине, сообщает ABC News со ссылкой на Associated Press. Полная запись поездки с лидара и камер грузовика опубликована на YouTube.

Несмотря на то, что первый коммерческий рейс в США беспилотный грузовик Uber выполнил еще в 2016 году, при испытаниях на дорогах общего пользования в кабине всегда находится как минимум один человек, готовый перехватить управление. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев люди до сих пор берут на себя управление в начале и конце пути. Теперь компания TuSimple, которая занимается разработкой беспилотных грузовиков на базе тягачей Navistar International с 2015 года, впервые показана полностью автономный грузовой рейс: большегруз прошел маршрут от начала до конца без людей в кабине и без подстраховки дистанционным управлением.

Тягач с полуприцепом совершил ночной рейс в штате Аризона 22 декабря: он стартовал на сортировочной станции в Тусоне и меньше чем за полтора часа доехал до грузового терминала в Финиксе, преодолев маршрут протяженностью 128 километров. TuSimple согласовала рейс с Департаментом транспорта штата, в поездке грузовик сопровождали несколько полицейских машин, а также машина разведки, следовавшая впереди на расстоянии в восемь километров для проверки маршрута.

Компания опубликовала полную видеозапись поездки на YouTube, в которой можно увидеть данные с лидара, фронтальной и задней камер, а также камеры из кабины на протяжении всего пути. Грузовик способен самостоятельно следовать по шоссе и совершать маневры на небольших городских улицах, умеет опережать медленный транспорт и перестраивается из правой полосы для снижения риска ДТП, если замечает машину на обочине.

TuSimple за последние годы достигла заметных успехов: в 2019 году ее беспилотные грузовики начали перевозить посылки UPS, а весной 2021 года грузовик совершил рейс протяженностью полторы тысячи километров. Беспилотными грузоперевозками занимаются и другие компании по всему миру, в их