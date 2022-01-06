Американские ученые обнаружили маркер депрессии в анализе крови

Эксперты из Иллинойского университета в США сделали новый шаг в разработке анализа крови, который позволит определить риск развития депрессии у пациента, а также показать эффективность применяемой лекарственной терапии. Как передает UfaTime, эта научная работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

Ученые обнаружили биомаркер в тромбоцитах человека, который может отслеживать уровень депрессии.

Ранее было доказано, что депрессия сопровождается уменьшением показателей аденилатциклазы — молекулы внутри клетки, которая вырабатывается в ответ на нейротрансмиттеры, такие как серотонин и адреналин.

Теперь исследователи выявили клеточный биомаркер транслокации Gs-альфа из липидных рафтов. Он может быть обнаружен при помощи анализа крови, что значительно облегчает постановку диагноза, а также позволит оперативно определить эффективность терапии.