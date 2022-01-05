«Золотой глобус 2022» пройдет без «красной дорожки»

Голливудская ассоциация иностранной прессы уточнила формат проведения церемоний вручения своих наград «Золотой глобус 2022». Организаторы шоу заявили, что в этом году не будет «красной дорожки», а также представителей средств массовой информации.

Помимо этого, те гости, которые все же решатся оказаться в зрительном зале, будут обязаны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Опальная организация также сообщила, что Кайл Боузер, вице-президент Голливудского бюро NAACP, проведет дискуссию на тему “Коалиция переосмысления”, пятилетней инициативы, объявленной в октябре, направленной на повышение «разнообразия, справедливости и интеграции в индустрии развлечений».

Напомним, что ранее некоторые голливудские звезды призывали к бойкоту церемонии и самой премии из-за недостаточно глубокого реформирования организации.

Шоу состоится 9 января. Претендентами на премию в номинации «лучший драматический фильм» являлись: «Белфаст», «Власть пса», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Дюна», «Король Ричард». В номинации Лучший фильм — комедия или мюзикл «Сирано» представлены «Лакричная пицца», «Вестсайдская история», «Не смотрите наверх», «Тик-так, бум!».