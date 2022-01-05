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«Золотой глобус 2022» пройдет без «красной дорожки»

"Золотой глобус 2022" пройдет без "красной дорожки"

Голливудская ассоциация иностранной прессы уточнила формат проведения церемоний вручения своих наград «Золотой глобус 2022». Организаторы шоу заявили, что в этом году не будет «красной дорожки», а также представителей средств массовой информации.

Помимо этого, те гости, которые все же решатся оказаться в зрительном зале, будут обязаны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Опальная организация также сообщила, что Кайл Боузер, вице-президент Голливудского бюро NAACP, проведет дискуссию на тему “Коалиция переосмысления”, пятилетней инициативы, объявленной в октябре, направленной на повышение «разнообразия, справедливости и интеграции в индустрии развлечений».

Напомним, что ранее некоторые голливудские звезды призывали к бойкоту церемонии и самой премии из-за недостаточно глубокого реформирования организации.

Шоу состоится 9 января. Претендентами на премию в номинации «лучший драматический фильм» являлись: «Белфаст», «Власть пса», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Дюна», «Король Ричард». В номинации Лучший фильм — комедия или мюзикл «Сирано» представлены «Лакричная пицца», «Вестсайдская история», «Не смотрите наверх», «Тик-так, бум!».

5 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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