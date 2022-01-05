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Япония защитится от гиперзвуковых ракет «рельсотронами»

Минобороны Японии намерено заняться разработкой электромагнитных пушек, способных защищать от гиперзвуковых ракет. Об этом пишет Nikkei.

Речь идет о «рельсотронах», способных разгонять снаряд за счет магнитного поля до стартовой скорости 2300 метров в секунду. Это на 600 метров в секунду выше по сравнению с обычными пусковыми установками и гиперзвуковыми ракетами, что делает электромагнитные пушки достаточно эффективным средством обороны.

Предполагается, что разработка электромагнитной пушки будет завершена во второй половине текущего десятилетия. К 2030 году «рельсотроны» должны укрепить нынешнюю систему противоракетной обороны страны. При их создании необходимо продумать расположение направляющих так, чтобы магнитное поле внутри установки стало сильным, и выбрать прочный металл, который легко проводит электричество. Сейчас рельсотроны официально не применяются ни в одной стране.

5 января, 2022 | Tags: | Category: Мир, Наука, Новости
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