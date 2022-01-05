Венди Шерман возглавит делегацию США на переговорах с Россией в Женеве

Венди Шерман, заместитель госсекретаря Энтони Блинкена, возглавит американскую делегацию на переговорах с Россией в рамках Диалога о стратегической стабильности, которые пройдут в Женеве на следующей неделе, 10 января. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Заместитель госсекретаря Венди Шерман возглавит делегацию США на [переговорах в рамках] Диалога о стратегической стабильности на следующей неделе в Женеве», — сказал Прайс, выступая на пресс-брифинге в Госдепартаменте.

«Заместитель госсекретаря Шерман и другие высокопоставленные сотрудники администрации будут продолжать тесные консультации с союзниками и партнерами как перед этим диалогом, так и после него», — добавил Прайс.

По словам представителя Госдепартамента, среди европейских партнеров США существует устойчивый консенсус относительно последствий для России, если Москва обострит конфликт с Киевом.

Впрочем, Прайс выразил надежду на то, что Вашингтону и его союзникам не придется вводить новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Таким образом, по словам Неда Прайса, Вашингтон надеется, что новые экономические санкции против Москвы останутся «гипотетическими».

Прайс отметил, что в Москве хорошо понимают, что подразумевается под мерами, которые последуют в случае эскалации конфликта на востоке Украины, однако в данный момент Белый дом не планирует вдаваться в подробности возможных санкционных мер.

Кроме того, как уточнил Прайс, вопросы введения санкций и расширения НАТО в Европе не станут центральной темой для обсуждения во время грядущих переговоров в Женеве.

Как сообщил на прошлой неделе источник в Белом доме, в состав американской делегации также войдут представители Пентагона и Совета национальной безопасности США. Вслед за переговорами 10 января последует заседание Совета Россия – НАТО, на котором будут обсуждаться предложения Москвы в сфере безопасности в Европе и саммит России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые состоятся 12 и 13 января соответственно.