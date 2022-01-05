В Норвегии обнаружили редкую средневековую шахматную фигуру в арабском стиле

Lars Haugesten / Norsk institutt for kulturminneforskning

Норвежские археологи в ходе раскопок древнейшего города страны обнаружили редкую шахматную фигурку XIII века. Ее изготовили из оленьего рога в арабском стиле и использовали, по всей видимости, в качестве аналога современного коня. О находке сообщается в пресс-релизе Норвежского научно-исследовательского института культурного наследия.

История шахмат насчитывает по меньшей мере 1500 лет. Самая древняя форма этой игры известна из Индии, где уже в VI веке нашей эры существовала так называемая чатуранга. По всей видимости, в конце VI века эта игра стала известна персам, но уже под названием шатрандж (чатранг). Так, она упоминается в «Книге деяний Ардашира сына Папака», которая была написана около 600 года. Из арабских источников историкам известны правила этой игры, которые немного отличаются от современных, например, ходами ферзя и слона, а также отсутствием рокировки. Арабы же принесли игру в шахматы в Европу, где они набрали популярность, в том числе, у викингов.

На юге Норвегии располагается город Тенсберг, который считается старшейшим городом страны. Историки полагают, что его основал первый король Норвегии Харальд Прекрасноволосый около 871 года нашей эры. Однако в письменных источниках он впервые упоминается лишь в 1130 году. По мнению некоторых исследователей, Тенсберг может претендовать на звание одного из старейших современных скандинавских городов.

Археологи из Норвежского научно-исследовательского института культурного наследия проводили раскопки в центре Тенсберга на месте средневекового района (XII–XV веков). В ходе работ ученые обнаружили остатки нескольких улиц и домов, фрагменты керамики, гребни, изделия из металла и оленьи рога. Среди находок также оказалась редкая шахматная фигурка, которую раскопали на месте дома, построенного в XIII веке.

Этот артефакт представляет собой цилиндрическую фигурку с выступающим сверху «носом». Предмет высотой 30 и диаметром 26 миллиметров изготовили из оленьего рога и дополнили для устойчивости свинцом. Фигурка оказалась украшена простыми и пунктирными кругами. По мнению исследователей, абстрактный дизайн предмета выполнен в соответствии с исламской (арабской) традицией. Ученые полагают, что эта фигурка использовалась в качестве аналога современного коня.