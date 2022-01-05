Названы богатейшие боксеры в истории Українська пісня «Шум» гурту Go_A потрапила в трійку найпопулярніших на Євробаченні » В центре Алма-Аты начались столкновения протестующих с полицейскими В центре Алма-Аты начались столкновения протестующих с полицейскими. По информации корреспондентов, митингующие избили десятки полицейских. Отмечается, что силовики в свою очередь применяют спецсредства против участников протеста. Ранее сообщалось, что протестующие вновь выходят на улицы Алма-Аты, где накануне вечером произошли столкновения с полицией. Правоохранители заняли позиции на ключевых объектах инфраструктуры города. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на топливо. Во вторник, 4 января, на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.