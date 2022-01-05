В Алматы захвачено здание городской администрации

В Алматы демонстранты после штурма захватили здание городской администрации, передает Радио «Свобода». Там начался пожар. Горит и здание городской прокуратуры.

Полицейские, сдерживавшие штурм, пытаются сбежать, участники протестов их избивают. Несколько сотрудников национальной гвардии Казахстана серьёзно пострадали.

В городе идут уличные бои с полицией.

Вооруженные палками демонстранты бьют военных, которых встречают на своем пути, снимают с них бронежилеты, забирают оружие и щиты, передаёт корреспондент «Интерфакса».

В центре Алматы слышны выстрелы.

По официальным данным, в ходе вчерашних столкновений пострадали 137 полицейских и 53 участника акций.

В городе Актобе на северо-западе Казахстана, сотрудники полиции отказалась задерживать демонстрантов, заявив, что они «с народом», передает «Интефакс».

Полицейские стоят у здания администрации области (акимата), где со вчерашнего вечера собрались около 100 человек, которые требуют встречи с акимом.

В Жанаозене участники протестов предъявили властям ряд требований, сообщает информационный портал Orda.kz. Среди них – смена режима, проведение народных выборов акимов, возвращение Конституции 1993 года и отказ от преследований гражданских активистов.