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В Алма-Ате в ходе акции протеста загорелась резиденция президента Казахстана

В Алма-Ате в ходе акции протеста загорелась резиденция президента Казахстана и попала на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Раньше всех».

На кадрах видно, что протестующие пытаются прорваться в резиденцию, в то время как акимат продолжает гореть.

Ранее сообщалось, что пожар начался в здании администрации Алма-Аты.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате и в Мангистауской области ввели режим ЧП до 19 января, в период действия режима чрезвычайного положения объявили комендантский час с 23.00 до 7.00.

5 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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