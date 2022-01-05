У Казахстані висунули нові вимоги до влади, згадавши Україну та Россію

Казахські протестувальники висунули нові вимоги до влади країни. Тепер вони вимагають не зниження ціни на газ, а відставки всієї верхівки Казахстану та проведення політичної реформи.

Перелік вимог опублікували у телеграм-каналі “Протести Казахстан” у середу, 5 січня.

Протестувальники вимагають від влади Казахстану:

Негайне звільнення всіх політичних в’язнів.

Відставка та складання повноважень президента, голови Ради безпеки Казахстану, уряду та парламенту.

Створення тимчасового уряду з авторитетних та публічних громадян, які беруть участь у протесті.

Проведення тимчасовим урядом нових прозорих виборів.

Визнання років правління СРСР злочином проти пострадянських народів.

Засудження військової агресії РФ проти України та анексії Криму.

Вихід зі складу СНД, ЄАЕС та інших союзів з Росією.

До цього протестувальники вимагали зниження цін на скраплений газ, відставки уряду, зниження пенсійного віку та зниження цін на продукти.

Як писала “Новинарня“, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються “газові” протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозен після подвійного підвищення з Нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. При цьому його вартість залишається значно нижчою від ринкової.

Окрім столиці, мітинги пройшли також у містах Актау, Актобе, Шимкенті на півдні, Оралі на заході, колишній столиці Алмати на південному сході та в інших містах. Поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.

У містах Жанаозен та Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок на центральних майданах.

Почалися силові сутички з поліцією. 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту.