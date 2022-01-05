У Казахстані висунули нові вимоги до влади, згадавши Україну та Россію

Перелік вимог опублікували у телеграм-каналі “Протести Казахстан” у середу, 5 січня.
Протестувальники вимагають від влади Казахстану:
- Негайне звільнення всіх політичних в’язнів.
- Відставка та складання повноважень президента, голови Ради безпеки Казахстану, уряду та парламенту.
- Створення тимчасового уряду з авторитетних та публічних громадян, які беруть участь у протесті.
- Проведення тимчасовим урядом нових прозорих виборів.
- Визнання років правління СРСР злочином проти пострадянських народів.
- Засудження військової агресії РФ проти України та анексії Криму.
- Вихід зі складу СНД, ЄАЕС та інших союзів з Росією.
До цього протестувальники вимагали зниження цін на скраплений газ, відставки уряду, зниження пенсійного віку та зниження цін на продукти.
Як писала “Новинарня“, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються “газові” протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозен після подвійного підвищення з Нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. При цьому його вартість залишається значно нижчою від ринкової.
Окрім столиці, мітинги пройшли також у містах Актау, Актобе, Шимкенті на півдні, Оралі на заході, колишній столиці Алмати на південному сході та в інших містах. Поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.
У містах Жанаозен та Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок на центральних майданах.
Почалися силові сутички з поліцією. 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту.
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