 
«  
  »

У Казахстані висунули нові вимоги до влади, згадавши Україну та Россію

Перелік вимог опублікували у телеграм-каналі “Протести Казахстан” у середу, 5 січня.

Протестувальники вимагають від влади Казахстану:

  • Негайне звільнення всіх політичних в’язнів.
  • Відставка та складання повноважень президента, голови Ради безпеки Казахстану, уряду та парламенту.
  • Створення тимчасового уряду з авторитетних та публічних громадян, які беруть участь у протесті.
  • Проведення тимчасовим урядом нових прозорих виборів.
  • Визнання років правління СРСР злочином проти пострадянських народів.
  • Засудження військової агресії РФ проти України та анексії Криму.
  • Вихід зі складу СНД, ЄАЕС та інших союзів з Росією.

До цього протестувальники вимагали зниження цін на скраплений газ, відставки уряду, зниження пенсійного віку та зниження цін на продукти.

Як писала “Новинарня“, з 2 січня на заході Казахстану відбуваються “газові” протести. Масові акції розпочалися у місті Жанаозен після подвійного підвищення з Нового року ціни на скраплений газ, яким заправляють більшість автомобілів у регіоні. При цьому його вартість залишається значно нижчою від ринкової.

Окрім столиці, мітинги пройшли також у містах Актау, Актобе, Шимкенті на півдні, Оралі на заході, колишній столиці Алмати на південному сході та в інших містах. Поліція посилила заходи безпеки, почастішали затримання активістів та представників ЗМІ.

У містах Жанаозен та Актау на заході Казахстану сотні учасників акцій протесту провели ніч на вівторок на центральних майданах.

Почалися силові сутички з поліцією. 4 січня в Алмати поліція затримала близько півтори сотні людей на двох акціях протесту.

5 января, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  