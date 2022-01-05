Стало известно, из чего состоит Темная материя

Профессор Eugene Oks физического факультета университета Auburn (США) предложил объяснение таинственной «тёмной материи», из которой на 85% состоит наш мир: это водород в некотором другом состоянии. Если решить уравнение Дирака (спин + релятивизм) для атома водорода, принимая во внимание конечный объём, занимаемый протоном, образуется не одно, а два решения. Первое решение классическое: водород, как мы его знаем.

Второе решение необычное: водород перестаёт реагировать с электромагнитным излучением (фотонами), остаётся «тёмным». На каждый обычный атом водорода приходится пять «тёмных».

Утверждается, эта что гипотеза уже получила экспериментальное подтверждение.