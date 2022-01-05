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США предотвратили две атаки беспилотников в Ираке

Американские силы в Ираке предотвратили вторую атаку беспилотника со взрывчаткой за два дня, в то время как американские военные в Сирии уничтожили, предположительно, вражескую ракетную установку.

«Два беспилотника, приближавшиеся к авиабазе Аин аль-Асад, были сбиты за окрестностями базы сегодня утром, при этом обошлось без жертв», – сообщила в Твиттере международная военная коалиция в Ираке.

На упомянутой базе размещаются войска США и коалиции.

Два других «беспилотника-смертника» были сбиты в понедельник в районе Международного аэропорта Багдада, который также используется международной коалицией.

Атака беспилотника в понедельник пришлась на вторую годовщину удара американского беспилотника в Багдаде, в результате которого был убит командующий иранскими силами «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.

На фотографиях одного из сбитых в понедельник беспилотников видна надпись на крыльях «Месть Сулеймани».

Служба новостей «Голоса Америки»

5 января, 2022 | Category: США
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