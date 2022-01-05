Режим ЧП введен на всей территории Казахстана

Режим ЧП введен на всей территории Казахстана. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в Нур-Султане, Мангистауской области и Алма-Ате. Указ вступил в силу с 5 января и продлится до 19 января 2022 года.

В документе сказано, что режим был введен в связи с серьезной угрозой безопасности граждан Казахстана.

Кроме того, власти ввели комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00. На время действия указа также ограничивается въезд и выезд из городов, у физических лиц будет временно изъято оружие и боеприпасы. Согласно указу, запрещается организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовки.