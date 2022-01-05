«Золотой глобус 2022» пройдет без «красной дорожки» Минулий рік увійшов до двадцятки найтепліших у Києві за 140 років » «Реинкарнация безработного» — лучший аниме-сериал 2021 года по версии сообщества DTF «Реинкарнация безработного» — лучший аниме-сериал 2021 года по версии сообщества DTF Номинанты с десятого по шестое место не набрали и 5% от общего числа голосов, поэтому их пока не будем отдельно разбирать. 5-е место — Ousama Ranking (Рейтинг королей); 129 голосов То, как высоко в топе забралось это аниме, стало для меня приятным сюрпризом. Сериал не сказать чтобы особо популярный, да и эпизодов у него пока даже и половины не вышло, однако зрители дают ему большие авансы за прекрасную сюжетную составляющую. Надеюсь, что и после своего завершения это аниме не разочарует и пойдёт брать «реванш» уже в голосовании за лучшее аниме 2022 года. 4-е место — Sonny Boy; 141 голос Еще одно не очень популярное аниме, что не может не радовать. К своему стыду, его я до сих пор не досмотрел, однако этот топ намекает мне, что пора это сделать. 3-е место — JoJo no Kimyou na Bouken Part 6: Stone Ocean (Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан); 348 голосов Новый JoJo только на третьем месте?! Мы же её анонса и релиза всем DTF пару лет ждали?! Тут, наверное, свою роль сыграла незавершенность истории (на данный момент вышло всего 12 эпизодов), поэтому ждем и это аниме в топе за 2022 год. А вообще, интересные получились результаты. В топ-5 сразу два аниме, которые даже до своей середины не дошли. 2-е место — Odd Taxi (Необычное такси); 364 голосов Мой личный «фаворит» аж на втором месте. Уже неплохо. Уже третье не слишком популярное и не шаблонное аниме в топ-5, прекрасный результат, у фанатов аниме на DTF прекрасный художественный вкус. Такое высокое место для довольно нестандартного аниме говорит о том, что зритель всё еще готов смотреть что-то новое, а не только самые популярные релизы. 1-е место — Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu (Mushoku Tensei: Перерождение безработного); 469 голосов И сразу же о них. Не надо возводить всё в абсолют и критиковать самые популярные аниме за их же популярность. Пускай лично для меня «Реинкарнация безработного» — это не самое лучшее аниме 2022 года, плохим оно от этого не становится. Это достойно исполненный серал, пример правильного отношения к материалу при экранизации, поэтому он и получил такую любовь зрителей. Поэтому не стоит оскорблять выбор людей, которым это аниме понравилось больше всего. А если всё-таки этого хочется, то добро пожаловать в комментарии Более подробнее об этих и, уверен, многих других аниме вы, наверняка, сможете уже совсем скоро прочитать во многочисленных топах аниме 2021 года. Свой такой я уже пишу.