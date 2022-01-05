Протесты в Казахстане: в Актобе водители прорвали оцепление

В Казахстане 4 января — третий день протестов против повышения цен на топливо, которые охватили многие города.

В городе Актобе на северо-западе страны водители автомобилей на сжиженном газе прорвали полицейское оцепление и прошли к зданию городского акимата. Протестующие потребовали снижения цен на газ со 120 до 50 тенге и ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

В начале акции водители ехали на машинах. Дорогу им заблокировала полиция. После этого участники акции оставили свои автомобили и пошли по дороге пешком, прорвав ограждение и призывая прохожих присоединиться к протесту.

О задержаниях не сообщается.

Пользователи соцсетей сообщают о продолжающихся многочисленных акциях в Актобе и Алматы. В Нур-Султане люди маршем прошли по городу. Они выкрикивали лозунг «Старик, уходи!» с призывом к Назарбаеву уйти из политики.

Массовыми акции оказались также в Атырау (где на улицы вышли более 5 тысяч человек), Уральске. На протесты собрались и жители Шымкента, Талдыкоргана, Кызылорды, Караганды. В этом городе собравшиеся говорили, среди прочего, что выборы в стране должны проходить справедливо, а правительству следует подать в отставку, «если ничего не смогло решить за 30 лет».

Президент Касым-Жомарт Токаев, ставший политическим преемником Назарбаева, попросил протестующих «не следовать призывам деструктивных сил», которые, по его словам, «заинтересованы в подрыве единства и стабильности обещства». Токаев пообещал, что социальные и экономические требования демонстрантов буду расмотрены в среду на рабочем совещании в столице. Он подтвердил решение правительства снизить цену на сжижженный газ до 50 тенге за литр в Мангистауской области, пишет издание «Vласть».

Протесты в Казахстане начались несколько дней назад в городе нефтяников Жанаозене рядом с Каспийским морем — после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.

На улицу вышли сотни местных жителей. Ночь они провели на городской площади, 3 января там собралось уже свыше тысячи человек. Также на площади провели ночь сотни протестующих в городе Актау.

Участников протестов поддержали в нескольких городах страны. Задержаны, по предварительным данным, около 100 человек. В Алматы сообщалось о задержании около 20 человек. В городе была перекрыта центральная площадь — туда не пускают пешеходов и автотранспорт, выставлено полицейское оцепление, сообщалось о перебоях в работе интернета.

Как сообщает Радио Азаттык — Казахская служба Радио Свобода — около ста человек полиция задержала 4 января в Алматы на месте акции инициативной группы по созданию «Демократической партии Казахстана». Еще полсотни людей были задержаны во время разгона шествия движения «Проснись, Казахстан».