Премьеру фильма «Морбиус» с Джаредом Лето отложили до весны

Ранее трейлер фантастического экшена «Морбиус» вышел в украинском дубляже, а сейчас стало известно, что кинокомикс студий Marvel и Sony отложили на три месяца.

Вместо 28 января фильм появится в США только 1 апреля 2022 года. В Украине фильм должен был выйти 27 января, новая дата премьеры пока неизвестна.

Причиной для переноса стало стремительное распространение нового штамма коронавируса «Омикрон».

Режиссером выступил Даниэль Эспиноса («Живое»). Фильм расскажет о докторе Майкле Морбиусе (Джаред Лето), который с детства страдал от заболевания крови и пытался найти лекарство. Однажды он решается на эксперимент и превращает себя в кровожадного монстра.