Минулий рік увійшов до двадцятки найтепліших у Києві за 140 років

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Так, середньорічна температура в Києві в 2021 році становила +9,2°С, що на 0,2°С більше за кліматичну норму 1991-2020.

Протягом семи місяців спостерігалися позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а п’ять місяців продемонстрували негативні відхилення від неї. Особливо відзначилися липень і листопад, які мали найбільші відхилення від середніх багаторічних показників відповідно на 3,3°С та 2,2°С.

Найхолодніше минулого року було 20 січня — мінус 20,2°С, найспекотніше — 24 червня, коли температура в тіні досягла +35,5°С.

Загалом у 2021 році у Києві зафіксували 25 температурних рекордів, причому більше їх було у січні й червні — 9 та 10 відповідно.

Опадів на проспекті Науки, 37, де відбуваються спостереження, за рік випало 533 мм. Це відповідає 86% кліматичної норми, й 2021 рік у такий спосіб також увійшов до двадцятки найсухіших.

При цьому за часом опади розподілилися нерівномірно — майже дві місячних норми у січні та лютому, а у червні й жовтні їх кількість не перевищила і 32% від середніх багаторічних показників.