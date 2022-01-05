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Китайский спутник оказался сбит космическим мусором

Китайский спутник оказался сбит космическим мусором и сошел с орбиты.

Китайский метеоспутник YunHai 1-02 частично разрушился весной 2021 года из-за столкновения с обломком, который образовался после российской миссии 25-летней давности. Об этом  заявили в Космических силах США, следует из квартального отчета NASA.

Спутник Китая был выведен на орбиту 25 сентября 2019 года, а военный спутник Космос 2333 (Целина-2) — 4 сентября 1996 года. Удар произошел при относительной скорости 13,26 км/с 18 марта 2021 года.

5 января, 2022 | Category: Мир, Наука, Новости
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