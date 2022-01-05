Казахстан обратился в ОДКБ (в эту организацию входит Россия) за помощью в подавлении протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в за помощью в подавлении протестов. Об этом он заявил на совещании правительства.

Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня, как глава государства в срочном порядке оказать им помощь.

По словам Токаева, в стране действуют «террористические банды, которые прошли серьезную подготовку за рубежом». Он отметил, что «террористы» захватили аэропорт Алматы и пять самолетов, а также «бесчинствуют» в этом городе и в ряде других. Неподалеку от Алматы, отметил президент, сейчас идет «упорный бой террористических банд» с воздушно-десантными подразделениями Минобороны.

Протесты президент также предложил рассматривать как «акт агрессии» против Казахстана.