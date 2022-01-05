Израильские ученые: «Умные» телефоны угрожают развитию вашего ребенка

Новое исследование Тель-Авивского университета свидетельствует, что использование «смартфонов» существенно сокращает время и качество взаимодействия между матерями и их младенцами, что может повредить развитию малышей и иметь еще более серьезные и далеко идущие последствия.
Результаты исследования доктора Кэти Бородкин c отделения коммуникативных расстройств Школы медицинских профессий им. Штайера медицинского факультета Тель-Авивского университета были опубликованы в журнале Journal of Child Development.
В эксперименте участвовали несколько десятков матерей малышей в возрасте от двух до трех лет, которым было предложено выполнить три задачи: просмотреть определенную страницу в Facebook и лайкнуть видео и статьи, которые их интересуют; читать печатные журналы и отмечать интересующие их статьи и, наконец, поиграть с ребенком без смартфонов и журналов. По словам д-ра Бородкин, «наша цель состояла в том, чтобы смоделировать ситуации из реальной жизни, когда мать должна заботиться о своем ребенке, в то же время уделяя часть своего внимания телефону. Мы снимали на видео все взаимодействия между матерями и детьми, а затем сканировали записи кадр за кадром, пытаясь количественно оценить взаимодействие матери и ребенка».
Исследователи определили три компонента взаимодействия матери и ребенка. Первым был исследован материнский языковой контент, то есть набор слов, который мать передает ребенку, и который во многом определяет развитие языковых навыков и словарного запаса у ребенка. Низкий языковой контент матери ведет к сокращению словарного запаса ребенка, отмечаемому даже во взрослой жизни. Затем были исследованы «повороты беседы», то есть степень интерактивности разговора матери и ребенка. Этот показатель также является индикатором будущего языкового и социального развития, поскольку так ребенок становится участником диалога и приобретает навыки социального взаимодействия. Наконец, исследователи проверили реакцию матери на обращения ребенка — быстроту и содержание ее ответа. Например, когда ребенок говорит «смотри, грузовик», есть очевидная разница между ответом типа «да, это здорово» и ответом типа «правильно, это красный грузовик, такой, как тот, который мы видели вчера». Этот показатель является основой почти для всех аспектов развития ребенка: языкового, социального, эмоционального и когнитивного.
«Мы обнаружили, что все три компонента взаимодействия матери и ребенка сокращались в два-четыре раза, когда мать читала печатные журналы или просматривала материалы на своем смартфоне», — говорит д-р Бородкин. «Другими словами, занимаясь своим телефоном, матери разговаривали со своими детьми в четыре раза меньше. Более того, они реже обменивались репликами с малышом, давали менее быстрые и менее содержательные ответы и чаще игнорировали обращения детей. Когда же они вели диалог с детьми одновременно с просмотром социальной сети, качество ответов снижалось — матери сводили свою реакцию к минимуму, чтобы все же как-то поддерживать общение с малышами».
Не менее интересен тот факт, что не было обнаружено разницы между просмотром материалов на смартфоне и печатного текста. «Мы не обнаружили, что одно информационное средство отвлекает больше, чем другое, однако очевидно, что мы пользуемся смартфонами гораздо чаще, чем любыми другими информационными носителями, поэтому они представляют собой серьезную угрозу для развития детей. Следует отметить, что в настоящее время у нас нет исследований, которые уже дали бы нам фактические данные о последствиях использования смартфонов родителями для развития детей — это относительно новое явление. Тем не менее, наши результаты — четкое предупреждение о негативном влиянии увлечения смартфонами на фундаментальные основы развития ребенка. Неадекватное взаимодействие матери и ребенка может иметь далеко идущие негативные последствия».
В заключение д-р Бородкин добавляет: «Мы посвятили наше исследование матерям, но полагаем, что наши результаты также применимы в общении между отцами и их малышами. Модели использования смартфонов одинаковы между мужчинами и женщинами, что позволяет нам с большой вероятностью полагать, что результаты исследования применимы и к отцам так же, как и матерям».
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