Цена газа в ЕС взлетела выше $1100 после резкого сокращения поставок через Украину

Передышка, которую получил европейский рынок газа в конце 2021 года, оказалась недолгой.Котировки фьючерсов на газ на лондонской бирже ICE снова резко взмыли вверх и на торгах во вторник, 4 января, превысили отметку 1100 долларов за тысячу кубометров.

За день газ подорожал на 21%, а с начала года — на 35% на фоне нового сокращения российских поставок.

Уже две недели «Газпром» держит пустым трубопровод «Ямал-Европа», который через Белоруссию и Польшу снабжает топливом потребителей в Германии, а с начала января вдвое урезал прокачку через Украину.

Как сообщил во вторник глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, с нового года транзит от «Газпрома» упал до 52,5 млн кубометров в сутки — минимума почти за два года. При этом «Газпром» бронирует оговоренный в контракте объем — 109,6 млн кубометров в сутки, — но не выбирает его.

С начала декабря поставки российского газа в ЕС упали на 36% и находятся на минимуме за три года, отмечает Томас Марчек-Мансер, главный аналитик по газу ICIS. Это толкает вверх цены, поскольку трубопровод «Ямал-Европа» работает в реверсном режиме, сокращение прокачки через Украину полностью «компенсирует» дополнительный приток СПГ, указывает Оле Хансен, стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank.

В настоящий момент к европейским портам движется флотилия из как минимуми 30 танкеров с американским сжиженным газом. Новости о ее приближении обвалили газовые котировки на 64% в последние 10 дней декабря — с 2200 долларов за тысячу кубометров до уровней ниже 800.

Но «радость» европейских потребителей газа оказалась недолгой. На 14.22 вторника фьючерсы на газ с поставкой в феврале достигали 1186 долларов за тысячу кубов. Контракты на март торговались по 1156 долларов.

Есть риск, что поставки СПГ в Европу снова начнут снижаться из-за спроса в Азии, предупреждают аналитики Engie EnergyScan.

В понедельник Индонезия ввела запрет на экспорт энергетического угля, ссылаясь на необходимость обеспечить собственные потребности. Это может привести к дополнительному спросу на СПГ со стороны Китая, Индии, Японии и Южной Кореи, куда уходило три четверти индонезийского угольного экспорта, прогнозирует Engie.