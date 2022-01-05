Цена газа в ЕС взлетела выше $1100 после резкого сокращения поставок через Украину

За день газ подорожал на 21%, а с начала года — на 35% на фоне нового сокращения российских поставок.
Уже две недели «Газпром» держит пустым трубопровод «Ямал-Европа», который через Белоруссию и Польшу снабжает топливом потребителей в Германии, а с начала января вдвое урезал прокачку через Украину.
Как сообщил во вторник глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, с нового года транзит от «Газпрома» упал до 52,5 млн кубометров в сутки — минимума почти за два года. При этом «Газпром» бронирует оговоренный в контракте объем — 109,6 млн кубометров в сутки, — но не выбирает его.
С начала декабря поставки российского газа в ЕС упали на 36% и находятся на минимуме за три года, отмечает Томас Марчек-Мансер, главный аналитик по газу ICIS. Это толкает вверх цены, поскольку трубопровод «Ямал-Европа» работает в реверсном режиме, сокращение прокачки через Украину полностью «компенсирует» дополнительный приток СПГ, указывает Оле Хансен, стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank.
Но «радость» европейских потребителей газа оказалась недолгой. На 14.22 вторника фьючерсы на газ с поставкой в феврале достигали 1186 долларов за тысячу кубов. Контракты на март торговались по 1156 долларов.
Есть риск, что поставки СПГ в Европу снова начнут снижаться из-за спроса в Азии, предупреждают аналитики Engie EnergyScan.
В понедельник Индонезия ввела запрет на экспорт энергетического угля, ссылаясь на необходимость обеспечить собственные потребности. Это может привести к дополнительному спросу на СПГ со стороны Китая, Индии, Японии и Южной Кореи, куда уходило три четверти индонезийского угольного экспорта, прогнозирует Engie.
Leave a Reply