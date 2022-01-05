Американские ученые выявили необычные симптомы коронавируса

Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выяснили, что серые губы, кожа и ногти у человека могут указывать на заражение штаммом коронавируса «омикрон», передает The Mirror.

Считается, что тремя основными симптомами заражения «классическим» коронавирусом являются высокая температура, постоянный кашель и потеря или изменение чувства вкуса или обоняния.

При этом, указывает The Mirror, признаки «омикрона» больше похожи на простуду, и эти симптомы пациенты и врачи часто описывают как «легкие». Однако при изменении цвета кожи, губ и ногтей необходимо незамедлительно обратиться к врачу, призвали в CDC. Ученые отметили, что эти симптомы могут указывать на низкий уровень кислорода в крови.

Среди опасных симптомов также выделяются затрудненное дыхание, постоянная боль или давление в груди, спутанность сознания и неспособность проснуться или бодрствовать.

Напомним, новый штамм коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, был впервые выявлен в ЮАР и Ботсване в начале ноября 2021 года. Зараженные были обнаружены в Гонконге, Бельгии, Израиле. На чрезвычайном заседании 26 ноября Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. «Омикрон» имеет большое количество мутаций, он также распространяется быстрее типа «дельта». Новый штамм коронавируса, обладающий повышенной мобильностью, обнаружен уже более чем в 110 странах, включая и Россию.