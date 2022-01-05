3 совета начинающим инвесторам

Инвестирование – ежедневная работа, которая приносит прибыль тем, кто много анализирует и выстраивает эффективные стратегии. Не стоит надеяться на удачу, придется думать и вникать в неизвестную нишу для приумножения финансовых активов. Если вы решили стать инвестором, читайте статью до конца. Далее представлены полезные рекомендации, которые стоит учесть в начале пути.

От малого к великому

Есть приличная сумма денег, и вы хотели бы ее приумножить? Не принимайте решения сгоряча, в первое время не получится действовать с холодным рассудком, поэтому риски потерь будут высоки. Инвестируйте ту сумму, потеря которой не станет причиной большого разочарования и затяжной депрессии. Если постигнет неудача, обязательно проводите работу над ошибками.

Иметь финансовую подушку безопасности – это мудро и надежно. Не работайте с крупными суммами, пока не появятся знания и опыт. Только со временем инвестор продумывает каждый шаг, просчитывает сумму налога и предполагаемого дохода перед проведением финансовой операции. То есть он знает, что получит в будущем, насколько выгодной окажется конкретная работа с активами.

Составьте свою уникальную систему правил

Опытные инвесторы следуют определенной идеологии, которая сформировалась в результате проведения финансовых операций. У каждого из них есть своя система правил, упрощений и ограничений. Например, планирование стратегии действий происходит по определенным параметрам, и если в результате расчетов она оказалась проигрышной, то от нее или от источников дохода, которые ранее привлекали, отказываются.

В начале пути у инвесторов нет ни правил, ни убеждений, они появляются с опытом. Постарайтесь составить свою уникальную схему действий, применяйте ее при работе с активами. Не пользуйтесь советами других инвесторов, если они вам непонятны. У каждого человека свое мышление, все мы рассматриваем ситуации по-разному.

Заручитесь поддержкой экспертов

Инвесторы тоже платят налоги, что нередко неизвестно многим новичкам. В конце календарного года определенной суммой денег нужно будет пополнить государственную казну. Иногда она оказывается слишком высокой, в результате чего инвестор теряет деньги. Как избежать описанной ситуации? Обратитесь к налоговому консультанту, чтобы получить полную оценку стратегии и просчеты. Такой специалист есть в штате компании Finmentor, которая предоставляет следующие услуги начинающим и опытным инвесторам:

оказание помощи в открытии счета в зарубежном банке;

составление личного финансового плана;

экспертная оценка стратегий;

помощь в открытии фонда на образование детей;

инвестирование на иностранных биржах;

консультации по пенсионным накоплениям;

налоговое консультирование и т. д.

К специалистам Finmentor можно обратиться с любым вопросом по инвестированию и получить развернутый ответ. В компании работают эксперты с юридическим и экономическим образованием, у которых есть активы на местных и зарубежных биржах. Специалисты готовы поделиться знаниями и помочь стать успешным инвестором. Многие клиенты Finmentor заказывают услугу персонального сопровождения, заручаются поддержкой профессионалов и уверенно идут в обеспеченное будущее.

Источник: https://finmentor.pro/