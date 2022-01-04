Власти Казахстана пошли на требования митингующих после трех дней протестов

Правительство Казахстана пошло на требования участников «газовых» протестов и установило в Мангистауской области цену на топливо для машин в 50 тенге. Также находившимся на площади митингующим дали гарантии о непривлечении к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

«Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК «Казмунайгаз». (…) Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства», — сказано в сообщении правительства.

Протестующих не устроило обещание правительства снизить цену на газ. Собравшиеся на площади в Актау люди развернули палатки и потребовали встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Протестующие города

Третий день подряд в Казахстане продолжаются «газовые» протесты. Недовольство людей вызвал резкий рост цены на газ на машины с 60 до 120 тенге