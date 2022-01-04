Ексгенсек Альянсу Расмуссен: Ми обіцяли Україні місце за столом НАТО, прийшов час прийняти план дій, щоб це виконати Милла Йовович поделилась «голым» селфи в ванной » В спецэпизоде в честь 20-летия «Гарри Поттера» использовали детское фото актрисы Эммы Робертc В спецэпизоде в честь 20-летия «Гарри Поттера» использовали детское фото актрисы Эммы Робертc После релиза специального выпуска, в котором актёры фильмов рассказывают свои истории и делятся новыми подробностями, фанаты заметили, что в фрагменте, где говорится об Эмме Уотсон, на экране показывают детское фото другой актрисы, Эммы Робертс, известной по сериалу «Американская история ужасов». Вскоре продюсеры ленты подтвердили ошибку и заявили, что исправят фотографию. Фото в документальном фильме

HBO В спецвыпуске также перепутали имена актёров-близнецов Джеймса и Оливера Фелпсов, которые играли в «Гарри Поттере» братьев Уизли. Оливер на самом деле слева, а Джеймс справа

Оливер Фелпс уже успел пошутить у себя в инстаграме, написав, что «после всех наших пранков кто-то наконец-то решил отомстить». Судя по рейтингу на агрегаторах, зрители высоко оценили юбилейный спецвыпуск «Гарри Поттера».