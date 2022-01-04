 
«  
  »

В спецэпизоде в честь 20-летия «Гарри Поттера» использовали детское фото актрисы Эммы Робертc

В спецэпизоде в честь 20-летия «Гарри Поттера» использовали детское фото актрисы Эммы Робертc

После релиза специального выпуска, в котором актёры фильмов рассказывают свои истории и делятся новыми подробностями, фанаты заметили, что в фрагменте, где говорится об Эмме Уотсон, на экране показывают детское фото другой актрисы, Эммы Робертс, известной по сериалу «Американская история ужасов».

Вскоре продюсеры ленты подтвердили ошибку и заявили, что исправят фотографию.

Фото в документальном фильме
HBO

В спецвыпуске также перепутали имена актёров-близнецов Джеймса и Оливера Фелпсов, которые играли в «Гарри Поттере» братьев Уизли.

Оливер на самом деле слева, а Джеймс справа

Оливер Фелпс уже успел пошутить у себя в инстаграме, написав, что «после всех наших пранков кто-то наконец-то решил отомстить».

Судя по рейтингу на агрегаторах, зрители высоко оценили юбилейный спецвыпуск «Гарри Поттера».

4 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  